A Magyar Közút kamerája rögzítette, ahogy kedden az M4-es úton egy autó lehúzódott a leállósávra, füstölni kezdett a motortere, majd lángra lobbant és percek alatt ki is égett. Az utasok időben ki tudtak szállni a járműből, így személyi sérülés nem történt, viszont a jármű gyakorlatilag megsemmisült és a burkolatot is cserélni kell majd az érintett szakaszon.



A videó kapcsán a Magyar Közút felhívta a figyelmet, hogy ha valakinek a leállósávon kell megállnia, igyekezen úgy kiszállni, hogy legyen rajta láthatósági mellény; a gyalogosok menjenek a szalagkorláton túli területre, és hasonló esetnél érdemes az autótól nagyobb távolságra állni (a videón látható egy kisebb robbanásszerűség is, mikor már lángokban áll a kocsi).

Bár nem kötelező, de éppen az ilyen esetek miatt érdemes porral oltó készüléket tartani a járművekben.

Fontos még, hogy a bajba került személyek minél hamarabb értesítsék a megfelelő hatóságokat a 112-es segélyhívó számon keresztül.

A videó itt tekinthető meg (az Instagram beágyazó funkciója jelenleg nem működik).

Nyitókép: Instagram/Magyar Közút