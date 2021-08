Mire figyeljünk használt laptop vásárlásakor? (x)

Rengeteg laptoptípus kifejezetten jól sikerült, ezért akkor is érdemes használtan megvenni, ha 3 évnél idősebb, mert a mindennapi célokra (böngészés, dokumentumkezelés, tanulás, levelezés, egy-egy online meeting, filmnézés) alkalmas lesz.

Vásárlás előtt mindig ellenőrizzük a rendszerjellemzőket (memória, tárhely, processzor-sebesség) és a kijelző tulajdonságait, és ha megfelelnek az igényeinknek, keressünk konkrét típusokat a Vatera kínálatában.

Külön kérdéskör a szoftveres felkészültség (oprendszer és különféle szoftverek – frissíthetőség és licenc), erre most nem térünk ki, ezt mindenki maga tudja, hogy újratelepíti-e a gépet, vagy úgy szeretné használni, ahogy megvette.

Akad néhány trükk, amit a hardver állapotának felmérésekor érdemes bevetni, és van pár szempont, amit figyelni kell, mielőtt pénzt adunk ki egy mások által évekig használt laptopért.

Miért igazi kihívás a megfelelő használt laptop kiválasztása?

A laptopok összetett, ugyanakkor kompakt és integrált szerkezetek. Mit jelent ez a sok idegen szó? Azt ugye senki nem kérdőjelezi meg, hogy egy számítógép komplex szerkezet, amelyben számos ponton történhet meghibásodás. A laptopoknál ennél annyival rosszabb a helyzet, hogy a könnyebb súly és a kisebb méret érdekében több alkatrészt összevontak, azaz integráltak. Így, ha valahol gond van, a szerelés hosszabb és bonyolultabb, az alkatrész drágább lehet, mint egy asztali gépnél.

A használt laptopok egyik legérzékenyebb területe az akkumulátor, illetve a töltés alkatrészei. Az akkumulátor élettartama általában 3 év, ha tehát a gép ennél régebbi, felkészülhetünk arra, hogy cserére lesz szükség. Ezzel együtt a gépen található programmal ellenőrizhetjük az aktuális állapotot, illetve pár perces töltéssel, majd kihúzott állapotban való használattal megnézhetjük, hogy milyen gyorsan változik a töltöttség. Ha nem akarjuk a gépet mobilizálni (vagyis nem jelent gondot, hogy állandóan bedugva tartsuk), az akkumulátor állapota nem feltétlenül számít (de azért persze csökkenti az árat).

Gyakori probléma, hogy a töltő dugalja (DC vagy tápfeszültség csatlakozó) megsérült, megkopott vagy kilazult. Ez megnehezíti vagy meg is akadályozhatja a töltést, és ha teljesen rossz az akksi, a laptop bedugva is csak bizonytalanul használható (előfordulhat, hogy egy rossz mozdulatra kikapcsol a gép). A javítás pedig nem olcsó, ezért ha hasonlót tapasztalunk, igyekezzünk érvényesíteni az árban a hiányosságot.

Számít-e a külcsín?

Aki használt laptopot vásárol, nagy valószínűséggel felkészült arra, hogy a külseje már nem lesz olyan, mintha most hozták volna ki a szalonból. (Bár előfordul, hogy ilyet találunk a piacon, ezekkel kapcsolatban legyünk óvatosak, mert ha a készülék nagyon fiatal vagy nagyon keveset használták, akkor lehet, hogy azért adják olcsóbban, mert valamilyen rejtett hibája van.) Ha fel is készültünk lelkileg kopásnyomokra vagy karcolásokra, amikor leharcolt készülékkel találkozunk, éljünk a gyanúperrel, hogy a gép előző gazdája nem vigyázott rá, és ez a nem látható részekre is kihathatott. Ha a gyakran megfogott részeken kopásnyomokat látunk, elkoptak vagy eltűntek az aljáról a gumibakok, picit karcos a kijelző, az még természetes.

Egyes sérülések elindult meghibásodási folyamatokra vagy éppen olyan balesetek megtörténtére utalnak, amelyek nagy gondokhoz és költséges javíttatásokhoz vezetnek. Ha a készülék egy vagy több sarka behorpadt, illetve a saroktól kiindulva sugárirányú berepedések láthatók, az arra utal, hogy a gépet egyszer vagy többször is a sarkára ejtették, illetve, hogy egyáltalán leesett. Ez a belső forrasztásokban is okozhatott törést, alkatrészek elmozdulását eredményezhette, ami lehet, hogy egyelőre nem érzékelhető, ám idővel gondot okozhat. Ha a kijelzőben foltokban elindult a megvakulás vagy éppen folyamatosan világítanak a pixelek, az olyan meghibásodásra utal, ami csak romlani fog, és előbb-utóbb cserét igényel.

Ha a billentyűzet nem használható tökéletesen ‒ például nem nyomhatók le a billentyűk, vagy lenyomva maradnak ‒, az nem csak azt mutathatja, hogy bepiszkolódott a klaviatúra, hanem azt is, hogy belefolyhatott vagy ráeshetett már valami. Ez a belső struktúrában is komoly károsodást okozhatott.

Csatlakozók és perifériák

Érdemes a kipróbálás során látványra és használati szempontból is ellenőrizni a különféle dugaljakat és portokat (USB, HDMI), a fejhallgató és hangszóró csatlakozását és a kártyaleolvasót. Teszteld a gép saját hangszóróját, és próbáld ki, működik-e a CD/DVD olvasó. Érdemes kipróbálni a webkamerát és a mikrofont is. Próbáld ki, hogy működik-e wifi, képes-e a gép csatlakozni a hálózathoz és ellenőrizd a Bluetooth-kapcsolatot is.

Az ellenőrzés után még mindig eldöntheted, hogy milyen funkciók fontosak a számodra, és hogy az általad kívánt célra alkalmas lesz-e a kiszemelt laptop.

Nyitókép: pixabay.com