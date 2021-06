Európa legnagyobb passzívház-lakónegyede, az Eurogate I tőszomszédságában valósul meg Bécs következő nagy öko-lakásépítési projektje, a Village im Dritten, ahol minden épületnél a klímaváltozás hatásainak ellensúlyozása és a közösségi funkciók támogatása a fő tervezési szempont.

Az egykori Aspanggründen területén, 11 hektáron megépülő 1.900 lakás közül több mint nyolcszázat a bécsi önkormányzat építtet a Wohnfonds Wien nevű lakásügynökségén keresztül. A klasszikus önkormányzati és szociális bérlakások mellett kialakítanak itt otthonokat például gyermekeiket egyedül nevelő szülőknek vagy társbérletet fiataloknak. Az egész lakónegyed középpontja egy kéthektáros park, ahova a szülők nyugodtan leengedhetik a gyerekeiket, mert a terület nagy részéről kitiltják az autókat. A parkban különböző korosztályok számára kialakított játszóterek, sportpályák, kutyafuttató, „nagyrét”, vízi játszótér és párakapuk várják majd a pihenésre, mozgásra vágyó lakókat. Ugyanakkor a terület egy részét természetközelien gondozzák majd, hogy egy igazi kis liget, városi vadon alakulhasson ki. Lakóépület és park látványterve (HUSS HAWLIK ARCHITEKTEN)

A parkot övező épületek mindegyikét úgy tervezik, hogy fenntartható módon ellensúlyozni tudják a klímaváltozás hatásait. A megfelelő nyílászárók és árnyékolás mellett zöldhomlokzat, mindenki számára hozzáférhető, gazdagon beültetett tetőteraszok, árnyékos utak és udvarok, a terület átszellőzésének biztosítása és megfelelő burkolatok szolgálják majd a természetes szigetelést, hűtést. Az energiaellátást távhővel, illetve a tetőkön elhelyezett napelemekkel biztosítják, nyáron pedig hőszivattyús földhőszondák segítségével hűtik le az épületek levegőjét. Természetesen az esővizet is felfogják majd, hogy ezzel öntözzenek.

Az épületek földszinti helyiségeiben az üzletek, éttermek és boltok mellett számos közösségi teret is kialakítanak majd – részben a lakók bevonásával. Lesznek itt irodák, tanuló- és munkaszobák, amelyek megkönnyítik az otthoni munkavégzést és tanulást, és egy csomagelosztó is, hogy leegyszerűsítsék az áruk kézbesítését. A mobilitási pontokon közösségi kerékpárt és autót bérelhetnek majd a lakók, de lesz bicikliszervíz is.

A Village im Dritten várhatóan 2026-ra készül el és mintegy négyezer bécsinek ad majd otthont.

Nyitókép: Franz & Sue