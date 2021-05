A helyi tűzoltóság közleménye szerint a phoenixi Castles N' Coasters vidámpark hullámvasútja szombaton akadt el menet közben hatméteres magasságban. A kiérkező tűzoltók szerencsére a hullámvasúton utazó mind a 22 embert sikeresen le tudták hozni, és senki sem sérült meg.

A közlemény arra nem tért ki, hogy mi okozta a hullámvasút leállását.

These thrill seekers got more than they bargained for when their roller coaster got stuck. Glendale Firefighters assisted the @PHXFire with the safe rescue 22 people. Thankfully there were no injuries. Stay safe. pic.twitter.com/wQq9MERhxZ — Glendale Fire Dept. (@GlendaleFire) May 16, 2021