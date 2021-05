Újjáélesztették a Bezerédi-Dunát – videó

A Duna-Dráva Nemzeti Park (DDNP) mintegy két és fél éve tartó projektje keretében a Mohácshoz közel, a Duna Bács-Kiskun megyei oldalán található Bezerédi-Duna-ágat revitalizálták.

A Swietelsky Építő Kft. munkájával egy 559 millió forintos környezetvédelmi fejlesztéssel élesztették újjá a több mint 4 kilométer hosszú mellékágat, melyet még a folyószabályozás idején választottak le a főmederről – számolt be a magyarepitok.hu.

A beruházás elkészültével sajtóeseményt tartottak, amelyen elhangozott: a mellékág az elmúlt száz évben jelentősen feltöltődött, feliszapolódott. Ennek következtében az elmúlt időszakban az év nagy részében szinte teljesen szárazon állt, mivel az ide bejutó víz ki is folyt, a területére egykor jellemző ártéri élővilág pedig egyre inkább visszaszorult.

Ezt a helyzetet orvosolta a Swietelsky: eltávolították a mederbe bedőlt fákat, valamint a földből készült áttöltéseket is, és összesen 64 ezer köbméter hordalékot kotortak ki a Bezerédi-Dunából. A mellékág alsó torkolatánál zsilipet is építettek, melyen keresztül be lehet engedni a vizet a holtágba és az ártér területére. Emellett DDNP projektjében a Bezerédi-Duna bal partján fekvő 3,11 hektáros tájidegen faültetvényben őshonos fákat telepítettek.

Nyitókép: DDNPI/YouTube