Sűrű pelyhekben hullott a hó Budapesten is - videó, fotók

Télies havazásra ébredhettek a budapestiek csütörtökön. Bár az ország több területén is esett hó az elmúlt napokban, a főváros eddig jórészt kimaradt a "szórásból". Most viszont hatalmas pelyhekkel érkezett a csapadék, több helyen reggel még meg is maradt.

Csütörtökön még előfordulhatnak napközben hózáporok, keleten hózivatarok, péntektől viszont visszatér a tavasz.

Egy videó Óbudáról:

Havazott Pátyon is:

Pátyon is havazik és már szép összefüggő hótakaró alakult ki. ❄❄ VailTGergo fényképe. Köszönjük! Közzétette: MetNet – 2021. április 7., szerda

A havazás intenzív szakasza a fővárosban...

...és Szentendrén,

valamint Törökbálinton is.

Egész télies körülmények alakultak ki a Széchenyi-hegyen: Fotó: Időkép/ Bnorbert

Havazott a Dunántúl északi térségében is hajnalban a nyugat felől érkező csapadékzóna és a hideg együttes hatása miatt.

Ilyen volt a táj Vértesszőlősön, Fotó: Időkép/Maszatmazsola

és ilyen például Ácson: Fotó: Időkép/Molnár Attila

Tatabányán is egész sok hó hullott és megült reggel a tájon: Fotó: Időkép/Miklei Tamás

Nem maradt ki a Mátra sem, ez volt a helyzet Galyatetőn:

Nyitókép: Pixabay