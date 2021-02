Most különösen vigyázniuk kell a túrázóknak

Az AM a Facebook-oldalán a túrázókat arra figyelmeztette, legyenek óvatosak, ha csíkos kismalacot látnak. Fontos, hogy

a turistautakról ne térjenek le,

a kutyát pórázon sétáltassák, és

sötétedés előtt hagyják el az erdőt.

Már tart a vaddisznók ellési időszaka, és ilyenkor a kocák különös gonddal vigyázzák a kismalacok életét és keményen fellépnek, ha vélt vagy valós ellenséget észlelnek a közelükben.

Az AM a Budakeszi Vadaspark bejegyzését is megosztotta, amelyben azt írták:

az állatok ösztösen kialakult tulajdonsága, hogy félnek az embertől, ha tehetik tartják a távolságot és inkább elmenekülnek.

Mindezek mellett az erdei séta során vagy az erdőhöz közeli lakott területen is előfordulhat, hogy valaki vaddisznóval találkozik. Ezért az első és legfontosabb szabályként azt emelték ki, hogy mindig érdemes figyelni.

Ha valaki csörtetést hall, meg kell állni és várni addig, amíg a zörej elhalkul.

Ha valaki anyakocával és malacaival találkozik, lehetőség szerint el kell sétálni, hagyni kell, hogy a konda békésen elszaladjon.

Ha az országúton ugrik a jármű elé egy vad, fékezni kell és meg kell várni, amíg átkel az úton. Számítani kell arra is, hogy a kocát a konda többi tagja vagy a kandisznót a többi társa is követheti – emelték ki hangsúlyozva a sebességi korlátozás, valamint a vadjelező táblák figyelésének fontosságát is.

Nyitókép: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd