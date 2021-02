Húsmentesség az éttermekben – nagyböjti kínálat

A böjt egyik lényeges eleme, hogy tartózkodjunk a jóllakottságtól, illetve kerüljük például bizonyos termékek, például alkoholos italok vagy a kávé fogyasztását – mondta az InfoRádió kérdésére Kenessey Ferenc, a Kiscsillag Étterem tulajdonosa.

Az étkezéseknél a mértékletesség a legfontosabb, a hagyományok szerint ez azt jelenti, hogy a napi három főétkezés közül csak egyszer lakjunk jól.

A böjti időszakban a Kiscsillag étterem kínálatában mindig szerepel valamilyen főzelék, amelyhez választható húsmentes feltét. Ezt a mostani járványhelyzetben is tartják, hogy a vendégek otthonról rendelhessenek húsmentes ételeket. A nagyböjtöt mostanában is többen betartják, fontos, hogy ezeknek a vendégeknek is tudjanak megfelelő kínálatot adni – hangsúlyozta .

Kenessey Ferenc kifejtette: a régebbi korokban a Nagyböjt idején bizonyos alapanyagok nem álltak rendelkezésre, hiszen nem léteztek fagyasztott termékek, csupán néhány szárított termék: bab, lencse, borsó, aszalt gyümölcsök, lekvárok…

A dédnagymamám idejében ilyen alapanyagokból készültek az ételek az étteremben.

Dédnagymamám egyik böjti specialitása a krumplisterc, röviden sterc, vagyis a dödölle volt, ezt vasserpenyőben készítették. Ez olyan főétel volt, amely nem tartalmazott semennyi húst - tette hozzá.

Nyitókép: pexels