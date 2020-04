A karantén leple alatt valami nagy dolog történik a Libegővel

Nyolcvan darab 4 személyes székre cserélik a Libegő eddigi eszközparkját. a XII. kerületi önkormányzat már ki is írta rá a közbeszerzést - írja a HVG. A megújulás itt nem áll meg, kilenc új tartóoszlopot is kell emelni, ezt meg is kell tervezni és kivitelezni.

Az új elhelyezkedés szerint 30 méterre lesznek egymástól a beülők.

A közbeszerzésben nincs irányár, de az idei költségvetésben a Libegő fejezetére szerepel egy 2,35 milliárd forintos összeg - a 2019-esben pedig egy 3 milliárd fölötti, de azt nem költötték el.

Az átépítés év vége előtt aligha kezdődik el - jegyzi meg a portál, hozzátéve, még az államtól is kért pénzt a Hegyvidék a Normafa Park Programon keresztül.

