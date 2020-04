Új korszak kezdődik az elektromos autók közlekedésében

Május elsejével új korszak köszönt az e-autóval közlekedőkre: az e-Mobi által telepített töltőpontokon is fizetni kell majd a töltésért, vagyis vége az ingyenes villanytankolásnak Magyarországon - emlékeztet a Portfolio.hu.

Az NKM Mobilitás Kft. már idejekorán jelezte, hogy ez így is lesz, pénzt fognak kérni a töltésért többek között azért, hogy legyen miből bővíteni a töltőállomások számát, amely május 1-jével 500-ra nő.

A tesztidőszaki díjstruktúra így néz ki:

22 kW-os AC-oszlopok: a töltés díja egységesen bruttó 80 Ft/kWh

22 kW-os DC-töltők: töltésenként bruttó 500 Ft egyszeri töltésindítási díj és 80 Ft/kWh töltési díj

50 kW-os DC- és 43 kW-os AC-töltők: 80 Ft/perc töltési díj

A vállalat ígérte, hogy a közeljövőben havidíjas csomagokkal is jelentkezik, amelyekkel kedvezőbb, személyre szabott töltési lehetőségeket is kínálnak. Köztük lesz például a kedvezményes éjszakai töltés azoknak, akiknek nincs lehetőségük otthon tölteni.

Idén januárban robbant a hír, hogy új elszámolási rendszert vezet be január 31-től a töltőpontjain az Ionity. Ez a gyakorlatban azt eredményzete, hogy az eddigi fix díj helyett 280 forintot kell fizetni 1 kWh energiáért cserébe azoknak, akik igénybe veszik a vállalat ultragyors töltőit Magyarországon. Ez az új elszámolás jóval drágább, ugyanakkor igazságosabb is lesz, hiszen eddig a kisebb teljesítményű akkumulátorral rendelkező elektromos autósoknak is ugyanannyit kellett fizetni, mint azoknak, akik nagyobb akkumulátorral szerelt járműveiket töltötték fel ugyanazon a helyen.

Az Elmű-Émász egyébként már korábban lépett, saját töltőpontjain már augusztus 1. óta fizetős a "tankolás" (99 forint/kWh).

A fizetési megoldás egyébként teljesen digitális, a fizetés az eCharge+ applikációban rögzített bankkártyával történik.

Nyitókép: Elektromos autót töltenek Magyarország legnagyobb, egyszerre kilenc elektromos autó fogadására alkalmas töltőállomásán a Nagykanizsához közeli Sormáson 2018. november 28-án. MTI/Varga György