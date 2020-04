Kivételnek számít az ötös lottó rekordösszegének nyertese

A 2020. március 28-i sorsoláson vitték el az idén 63 éves ötös lottó játék történetének legnagyobb nyereményét, 6,431 milliárd forintot. A játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kellett jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt.-nél, amelyet a napokban meg is tett.

Anonimitása megőrzése mellett minden nagynyertes kitölthet egy kérdőívet a lottózási szokásaival és az adott szelvénnyel kapcsolatban. Ebből most kiderült, hogy a giganyeremény tulajdonosa vidéken adta fel a milliárdokat érő szelvényét, amelyet önállóan, véletlenszerűen kiválasztott számok megjelölésével játszott meg. A sorsolást követően az internetről értesült arról, hogy nyert: szóhoz sem jutott, annyira meglepődött amikor rájött, hogy a kisorsolt számok mindegyike megegyezik az általa beikszeltekkel. Elsőként a párját értesítette a nagyszerű hírről – írta a Blikk.

Az ötös lottó rekorder nyertese a "társaitól" eltérően nem rendszes játékos: évente mindössze néhány alkalommal ad fel szelvényt, így semmiféle szelvényfeladási stratégiáról és feladási rituáléról nem tudott beszámolni. Arra számít, hogy teljes mértékben megváltozik az élete és a nyeremény hatással lesz baráti és családi kapcsolataira is.

Tárgyi dolgokra, így autóra és lakásra biztosan jut majd a rekord összegből, de befektetni is fog a nyertes, ehhez pénzügyi befektető segítségét is igénybe veszi, továbbá szűkebb családja is részesül majd az összegből.

