Hatalmas villámokkal csapott le a hidegfront Szegedre - fotó

Zivatarveszély miatt adott ki figyelmeztetést az ország nagy részére szombatra az Országos Meteorológiai Szolgálat, és nem is volt alaptalan. Többfelé hirtelen 15 fokot zuhant hőmérséklet, volt ahol dörgött és villámlott. Például Szegeden is, ahol nyarat idéző villámokat lehetett látni. A Met Hír olvasója meg is örökítette az egyiket.

Az Időkép videóján az látszik, ahogyan a márciusi hóvihar fehérre festette a Kékestetőt.

A folytatás sem lesz jobb, az előrejelzések szerint hétfőn, kedden és szerdán is havazhat az országban. A maximumok mindenütt 10 Celsius-fok alatt, többfelé alig fagypont felett alakulnak majd.

Nyitókép: Időkép