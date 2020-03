Fordul az időjárás, lesz benne jó is és rossz is

Szerdán napközben a Dunántúl északi felében viharossá fokozódik az északnyugati szél, a Dunántúli-középhegység és a Dunakanyar vonalában néhol átmenetileg 70 km/h-ás lökések is előfordulhatnak.

A Dunántúlon egyre több helyen felszakadozik, csökken a felhőzet, számottevő csapadék már nem valószínű. Ugyanakkor a Dunától keletre marad a többnyire erősen felhős idő, többfelé esővel, záporral. A szél keleten is fokozatosan északira, északnyugatira fordul, megélénkül, helyenként meg is erősödik, a Dunántúl északi felében viharossá fokozódik, a Dunántúli-középhegység és a Dunakanyar vonalában néhol átmenetileg 70 km/h-ás lökések is előfordulhatnak.

Kora reggel 3 és 8 fok között lesz a hőmérséklet, napközben 5 és 12 fok közé melegszik a levegő.

