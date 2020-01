Durván nőtt a tinédzserkorú autók száma az elmúlt években

Látványos videót készített az adatok szerelmeseinek egy új magyar Youtube-csatorna, a Data will talk to you arról, hogyan alakult 2002 és 2018 között a hazai utakon futó legnépszerűbb autómárkák autóinak átlagkora és korsorrendje - hívta fel a figyelmet a Totalcar.hu. A videóban a Központi Statisztikai Hivatal adatait használták.

Amíg 2002-ben 11,66 év volt a nyilvántartott autók átlagkora, addig 2018-ra ez bőven 14 év fölé emelkedett, nagyjából az adatsor kezdetén a legidősebb kocsikat felvonultató márka, Mercedes értékével egyező szintre. A gazdasági válság autópiaci hatásai jól láthatók a videón, és az adatok szerint abban is tetten érhetők, hogy átlagosan 15-16 évig nyúzzák az utakon a népszerű márkák legkorosabb példányait.

2018-ra egyébként jelentősen átalakult a legkorosabb autókat felvonultató márkák top3-as csoportja, a Mercedes, Skoda, Audi triót felváltotta a Fiat, a Volkswagen, és az Opel a dobogó első, második és harmadik helyén.

Mivel az ezredfordulón még igen nagy számban futottak még a rendszerváltás előtt forgalomba állított autók is az utakon, ezért az adatsor torzítását elkerülendő, nem szerepeltették a Ladák, Trabantok és társaik adatait a videóban. De hogy ebből az időszakból se maradjunk adatok nélkül, elkészült a szocialista top3 korvideó is.

Nyitókép: Pexels