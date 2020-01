Fontos változás jön a Chrome böngészőben

A Google megszüntetné a harmadik féltől származó nyomkövető sütik támogatását a Chrome böngészőben. A cég még 2019 augusztusában jelentette be a Privacy Sandbox nevű projektjét, amelynek keretében biztonságosabb internetet hoznának létre. Ennek egyik fontos sarokköve a fent említett sütik tiltása a Chrome-ban – írja a hvg.hu.

A nyomkövető sütik teszik lehetővé, hogy az internetezők elé olyan hirdetések kerüljenek, amelyek várhatóan passzolnak érdeklődési körükhöz. A Google most ezt a technológiát cseréné le egy általa biztonságosabbnak gondolt verzióra. Olyan online hirdetési szabványokat dolgoz ki, melyeknek köszönhetően a felhasználók továbbra is személyre szabott hirdetéseket láthatnak, miközben a jelenleginél jóval kevesebb adatot gyűjt be a rendszer a netezőkről.

A módszer egyelőre nem ismert, de a cég máris nehézségekbe ütközött: az elképzelések egy részét elutasítja a piac, és a Google egyedül nem képes a harmadik féltől származó sütik leváltására, ehhez némi támogatásra lesz szüksége.

A Google hamarosan megkezdi a kigondolt megoldás tesztelését néhány hirdetővel. Ha minden a terv szerint alakul, 2022-ben jöhet a váltás.

Nyitókép: Pixabay