Összeomlás a Bahamákon, Florida kiürült - videók

Hétfőn még minden idők egyik legnagyobb bahamai viharkárának híradófelvételeire ébredtek az amerikaiak, no és arra, hogy feléjük közeledik az 5-ös skálán 5-ös erősségű, helyenként 350 km/h-val pusztító Dorian hurrikán. A napközben aztán számukra jó hírek érkeztek, a karibi vihar némileg veszített erejéből úgy, hogy nem jött hozzájuk közelebb, kedd reggel pedig már azt látták a tévén, hogy még mindig jobbára a Bahamák fölött tanyázik a 3-as erősségűre szelídült szélvész, 200 kilométeres óránkénti sebességű benne a szél.

A bahamaiak közben megsemmisülten várják, hogy eltűnjön Dorian, ami már halálos áldozatot is szedett - friss hírek szerint ötöt -, számos lakott területet víz alá nyomott, és az ország repülőtere is használhatatlanná vált, ezért a mentőegységek kizárólag helikopterről tudnak dolgozni. Villanypóznák dőltek ki, háztetők semmisültek meg, rengeteg út egyszerűen járhatatlan.

Kedd estére (európai idő szerint szerda hajnalra) viszont már tényleg elérheti Florida partjait is a hurrikán, Florida, Georgia, valamint Dél- és Észak-Karolina készen áll a fogadására, a szükségállapotot kihirdették, rengeteg lakóház ajtaja és ablaka be van zárva, a lakosság jelentős része - több millió ember - elhagyta otthonát.

Floridában már túl vannak az előkészületi fázison, a hatóságok most a menekülést szervezik a vihar elől. Erről beszél egy hatósági személy egy amerikai időjárási mikroblognak.

Dorian - útban Florida felé - még Trinidad és Tobago szigetországot is le fogja tarolni, ez látszik az alábbi műholdfelvételen épp.

A floridaiak viszont közben arra is készülhetnek, hogy az oktatási intézményekben már munka lesz szerdán.

