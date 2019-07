A haláluk előtt bekapcsolták a kamerát a hegymászók

Megtalálták a Himalájában meghalt hegymászók lavina előtt készített utolsó videóját - írja közösségi portálokon található információkra támaszkodva a 24.hu. A négy britből, két amerikaiból és egy indiai kísérőből álló csoport május 26. óta nem adott hírt magáról.

A hegymászók holttestét júniusban már megtalálták a mentők, a szakemberek jutottak arra, hogy lavina végezhetett a sportemberekkel.

A testektől viszonylag messze találtak gy kamerát is, ezen rajta van az utolsó videó, ami a végzetes történések előtt készült, ezen az látható, amint egy hegycsúcs felé halad a társaság; a lavina a képsorok rögzítése után kevéssel indulhatott meg feléjük.

Last visuals of the #mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. #ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/wKr3YtLuWF