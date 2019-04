Életveszélyes lehet a gumicsere

A hirtelen jött tavasszal elkezdődött az abroncscserék időszaka is. A következő hetekben több millió autós cseréli vissza téli gumit a nyáriakra. A Bridgestone szakértői szerint ilyenkor még akkor is érdemes átvizsgáltatni a nyári gumikat, ha gumiszervizben tároltuk és ott is cseréltetjük őket, mivel az abroncsokat akár tárolás közben is érheti károsodás.

Március végén és április elején a hőmérséklet már tartósan meghaladja a 7 fokot, ezért a magyar autósok többsége erre az időszakra időzíti a téli gumik nyárira való cseréjét. A Bridgestone korábbi felmérése szerint azonban a járművezetők 24 százaléka közlekedik téli gumikkal még a tavaszi időszak végén is, ami bár spórolás szempontjából jó megoldásnak tűnhet, a szakértők szerint azonban kifejezetten balesetveszélyes döntés.

Érdemes mielőbb visszaszereltetni a nyári gumikat, de előtte mindenképpen ellenőriztessük az abroncsok állapotát, mert azokat akár tárolás közben is érheti károsodás. Nemcsak a gumi összetétele és a profilmélység, hanem az abroncsok tárolási körülményei is jelentősen befolyásolják későbbi teljesítményüket. Az autógumik akkor tudják ellátni alapvető feladataikat, ha szakszerűen szerelik fel, cserélik és megfelelően tárolják őket.

A gumihotel már Magyarországon is egyre népszerűbb, immár minden tizedik autós veszi igénybe a szolgáltatást. Ez főleg azoknak jó lehetőség, akik nem tudják az otthonukban megoldani a szakszerű tárolást.

Három jó tanács az abroncsok helyes tárolásához:

Az abroncsokat -5 és 25°C közötti átlaghőmérsékleten, száraz és enyhén szellős helyen tároljuk. Ne legyenek kitéve közvetlen napfénynek és ózonsugárzásnak, mert ezek kedvezőtlen hatást gyakorolnak a gumi tartósságára. A gumikat kazánoktól és radiátoroktól, vagyis hőforrásoktól távol helyezzük el, lehetőleg olyan helyen, ahol a levegő páratartalma nem haladja meg a 70%-ot.

A szabadban vagy egymásra halmozva tárolt gumik könnyen deformálódhatnak, és menet közben az autó vibrációját idézhetik elő. Éppen ezért a felni nélküli abroncsokat vízszintesen helyezzük egymásra, ügyelve arra, hogy a rakás maximum 1,5 méter magas legyen, különben az abroncsok saját tömegük miatt deformálódhatnak. Az abroncsokat tárolhatjuk függőleges helyzetben, felállítva is. Ez esetben azonban egy-két havonta 90 fokkal forgassuk el őket, hogy megelőzzük az deformációt.

Az abroncsokat lehetőleg felnire szerelve tároljuk. Ez esetben az abroncsok tetszőleges módon tárolhatóak, akár több abroncs is egymásra tehető, vízszintes tároláskor pedig nem szükséges rensszeresen forgatni őket. A következő gumicsere idején célszerű azonban az abroncsok nyomását ellenőrizni, amit persze a szakszervizben elvégeznek helyettünk.

Nyitókép: MTI Fotó: Máthé Zoltán