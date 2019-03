Zseniális videó készült erre a különleges napra

A Down Alapítvány-Down Dada sorstárs segítőszolgálat vezetője szerint még mindig nehéz a szindrómával élőknek beilleszkedni a társadalomba. Steinbach Éva az InfoRádiónak elmondta, sok a jó tapasztalat, de ez az egyén szintjén nem mindig érzékelhető.

A szakember arról is beszélt, hogy súlyos sokk, amikor kiderül, hogy Down-babát várnak a szülők, de a segítőszolgálatot éppen olyan szülők hozták létre, akik maguk is megélték ezt a sokkot, de utána felálltak, és megtapasztalták, hogy boldog életet is lehet ezzel élni.

Ma van a Down-szindróma világnapja, az elsőt 2006-ban tartottál Svájcban. A cél az volt, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, növelje az érintettekkel szembeni megértést és segítsen abban, hogy a Down-szindrómások a társadalom aktív tagjaiként élhessenek teljes életet.

Az Umbrella ügynökség kampányfilmje három március 21-én ünnepelt eseményt mutat be: a költészet világnapját, a tavaszt köszöntő perzsa újév napját, valamint az erdők nemzetközi világnapját, amelyeket Down-szindrómás szereplők mutatnak be. a Kiss Rudolf Péter rendezésével készült másfél perces videó arra hívja fel a figyelmet, hogy mindaddig, amíg egyetlen olyan Down-szindrómás ember is él közöttünk, akinek nem biztosítottak az egyenlő esélyek az élet minden területén, addig ez világnap nem lehet örömteli.

Nyitókép: MTI/Földi Imre