Újranyílt Budapest ikonikus kávézója

Közel két évig állt üresen az Andrássy úti Párisi Nagy Áruházban (más néven Divatcsarnokban) található Lotz-terem kávézója. Itt korábban, az épület 2009-ben véget ért felújításától 2017-ig tartó bezárásáig már működött egy kávézó, szimbiózisban az Alexandra könyváruházzal, amit a céghálózat csődje sodort el. Most azonban, miután az épület is új funkciót kapott, és Andrássy Élményközpont néven rendezvényhelyszínként nyílt meg, a kávézó (Café Párisi néven) is ismét várja a vendégeket - számolt be róla az Index.

Maga a szecessziós Párisi Nagy Áruház 1909 és 1911-ben épült, de a Lotz Károly freskóival díszített, pompás bálterem régebbi: az épület hátsó szárnyával együtt a korábban itt állt Terézvárosi Casinóból maradt fenn.

