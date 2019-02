Lehet, hogy nem is egy, hanem két új Pistát is bámulhatunk Budapesten

Különleges Ferrarikkal gazdagodhat a budapesti városkép, ha igazak a hvg.hu feltételezései. Mint a lap írja, a kanadai származású, de Magyarországon élő híres Ferrari-gyűjtő, Josh Cartu a 458 Italia és a 488 GTB mellett egy ezeknél is különlegesebb autóval "díszíti fel" budapesti garázsát. Tavaly év elején jött ki a 488 szupersportos verziója, a 488 Pista, melyben már 720 lóerő és 770 Nm nyomaték jut a hátsó kerekekre. Nyáron aztán kijött a 488 Pista Piloti is, e ritka modellből vásárolhatott be Cartu.

A Ferrari 488 Pista Piloti január végi érkezéséről nemrégiben maga Josh Cartu számolt be előzetesen. Most még nem közölt róla híreket, de egy fóliázással foglalkozó magyar cég már megmutatta, hogy hogyan kapott speciális kővédő réteget egy fekete és egy szürke felnis Pista.

Nyitókép: Zámbó Fólia - Facebook