Izgalmas gyerekprogramokat kínál a hétvége

A kézügyességükkel kitűnő gyermekeknek ajánlom a Ludwig Múzeum családi délelőttjét, ahol origami technikával papírból ruhákat lehet hajtogatni. Megismerhetik a negatív és pozitív hajtogatás világát, amivel a koncentrációs képességüket is fejleszthetik. A szervezők azt kérik, hogy a gyerekek kényelmes ruhában érkezzenek, és amíg hajtogatnak, addig a szülők a Ludwig Múzeum gyűjteményéből válogató Westkunst-Oustkunst kiállítás tárlatvezetésén vehetnek részt.

A Csodák Palotájában folytatódik a januári hétvégéket felölelő sorozat, a Családi Csopa Csodák ezúttal a mesék tudományos vonatkozásait hozzák közelebb a gyermekekhez kémiai és fizikai kísérletek segítségével.

Szintén a tudományé és az innovációé a főszerep a Alternatív Közgazdasági Gimnázium egész napos szombati rendezvényén, ahol magyar találmányokat,garázsfejlesztéseket mutatnak be és itt szervezik meg Magyarország egyik legnépesebb robotversenyét, a FIRST LEGO League (FLL) budapesti regionális döntőjét is.

A programozás és a robotok mellett tudományos előadásokkal és kiállítással is várják az érdeklődőket.

Zenés programok

A Vakok Iskolájában szombaton és vasárnap is különleges meseelőadást rendeznek, ahol számítógépek segítségével olyan hangkulisszát építenek fel, ami a mai vizuális világban különleges, a hangokra támaszkodó meseélményt nyújt a gyerekeknek.

Az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál keretében látható Neszmese, tündérek és manók világába repíti el a gyerekeket, egy birodalomba, ahol BimBam király uralkodik.

Szintén mesés-játékos-zenei előadást tűz műsorára mindkét neves fővárosi jazz-koncertterem vasárnap délelőtt. A Budapest Music Centerben Lakatos György fagott művész Kiszámoló című műsorával várja a szójátékokat és zenei ritmusjátékokat kedvelő gyermekközönséget. A Budapest Jazz Clubban pedig Gryllus Vilmos hagyományos Maszkabál című foglalkoztatója, koncertje lesz hallható.

Eperjes Károly: ez egy érvényes, igaz történet

Kevés lesz a hétvégén a gyermekszínházi előadás. Cserébe azonban van két színházi bemutató. A Magyar Színházba Néri Szent Fülöp történetét meséli el a Legyetek jók, ha tudtok című zenés előadás. Az 1500-as években Rómájában élő szent cselekedeteit dolgozza fel a 8 éves kortól ajánlott mű - azét a szentét, aki a jóságra tanította a koldus gyerekeket, ez azonban felingerelte a sátánt, aki hatalmát látta veszélyben. A Fülöp Atyát alakító Eperjes Károly elmondta: "ez egy érvényes, igaz történet - arra vonatkozóan meg pláne, hogy nem egy ilyen van a történelemben. például Bosco Szent Jánosnak, illetve Regőczi István atya sasfiókák-története is ilyen. Sőt Böjte Csaba atya tevékenysége is hasonló".

A halál és a gyász feldolgozása - segítség gyerekeknek

A Kolibri Fészekben pedig egy témája ellenére felszabadító mesét a Rosemarie Eichinger sikeres gyermekkönyve alapján készült Esznek-e a halottak epertortát? című bábelőadást mutatják be. A történet egy furcsa humorú lányról szól, aki az édesanyját vesztette el és egy kisfiúról, akinek az ikertestvére halt meg. Szívós Károly rendezőt elmondta: "Az, hogy a szeretteinket, hozzátartozóinkat elvesztjük és nincs tovább - ez egy nagy kérdőjel mindenki számára. A felnőttek is nagyon nehezen birkóznak meg ezzel a feladattal, pláne a gyerekek. Ez a darab épp azzal foglalkozik, hogy a gyerekeknek segítsen ebben a dologban, hiszen a főszereplő fiúnak, akinek meghal az ikertestvére, ezzel küszködik. Ám az édesanyja nem foglalkozik vele, mert el van foglalva a saját gyászával. Az apukája kicsit haragszik a fiúra, mert ha rá néz, az ikertestvérére emlékezteti. Egy olyan helyzetet mutatunk meg, ami egy kicsit rendkívüli, mégis ugyanarról beszél. A másik gyerekfőszereplő egy érdekes lány, Emma, aki kitalál magának egy világot, hiszen az édesapja sírásó és ott élnek a temetőben. A két gyerek találkozása nagyon érdekes, az, hogy miként segítik egymást, hogy a saját bajaikat meg tudják oldani."

Mozi és Oscar-esélyes rövidfilm

A heti mozibemutatók között van egy gyerekeknek szóló animációs film is a Jégvarázs készítőitől. A Ralph lezúzza a netet című mozi egy behemót és egy szókimondó kislány barátságáról szól, akiket szó szerint beszippant a világháló.

Szintén ajánlható gyerekeknek is az interneten is elérhető 10 Oscar-díjra jelölt animációs rövidfilm. Egyik-másik mese a gyermekkorról, a felnőtté válásról szól, más azonban zseniális kis állati lények életét mutatja, vagy kötött játékfigurák kalandjait. A 10-15 perces, szórakoztató és képileg is izgalmas alkotásokról van szó.

Ragadozónap

De aki dacolna a hóval és élőben szeretne állatokat látni, nekik a Budakeszi Vadaspark szombati Ragadozók Napja rendezvényét ajánlom. Az idei rendezvényt, a hétvégi sasszámláláshoz kapcsolódva az őshonos ragadozó madaraknak szentelik. Az érdeklődők szakvezetésekkel, interaktív előadásokkal, valamint filmvetítéssel ismerkedhetnek meg a vadasparkban lakó madárfajokkal.

Nyitókép: Magyar Színház