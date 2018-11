A Google az otthonunkat is feltérképezné

A massachusettsi székhelyű iRobot cég robotporszívói, a Roombák már több mint 15 éve kaphatók. Korábban infravörös vagy lézeres érzékelőt használtak az akadályok elkerülésére, de 2015-től már jóval fejlettebb, wifis Roomba-modelleket is lehet kapni, amelyek nemcsak az akadályokat kerülik ki, hanem akár fel is térképezik azt a szobát, ahol dolgoznak. És most, egy új szövetségnek köszönhetően szintet léphet a technológia - olvasható a HVG.hu-n.

Az iRobot ugyanis összeállt a Google-lel, így azt már nem csak a Google digitális asszisztensével kötnék össze, hanem a Roomba által készített "térképet" is használnák, hogy optimalizálják az "okosotthon" egyes funkcióit és elősegítsék a további automatizálást.

Colin Angle, az iRobot vezetője a The Verge-nek azt mondta, a robotporszívó adatainak segítségével a megfelelő helyre kerülhetnek az okosotthon eszközei.

Ezek alapján a robotok tudni fogják, hogy hol a villanykapcsoló, vagy egy jövőbeni gép például azt, hogy hol találni a hűtőt.

A Google részéről természetesen már nyilatkoztak is: az adatokat tőlük soha, senki nem kapja meg.

Nyitókép: Pixabay