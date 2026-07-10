Postán rendelt kokaint külföldről – hát nem kellett volna

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a kecskeméti férfi 2024 júniusában az úgynevezett darkweben kábítószert rendelt a lakcímére, de a Németországból érkező közönséges postai küldeményt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatóságának ellenőrei megvizsgálták, és megállapították, hogy a borítékban 11,2 gramm kokain volt.

Mivel a vádlott a visszatartott küldeményt hiába várta, rövidesen újból rendelt ugyanarról az oldalról, de ez a küldemény is megbukott, mert az ellenőrök a borítékban megtalálták az amfetamint tartalmazó kristályos anyagot.

Az ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő férfit kábítószer-birtoklás bűntettével vádolja, vele szemben büntetővégzés hozatalára irányuló eljárásban – tárgyalás mellőzésével – végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a lefoglalt drog elkobzása mellett a férfit a csaknem 700 ezer forintot kitevő bűnügyi költség megfizetésére is kötelezzék; az ügyben a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.