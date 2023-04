Meghalt egy 10 éves kislány, a villanyszerelő nem ismeri el a felelősségét

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk 2021 februárjában fürdés közben meghalt egy tízéves hajmáskéri kislány.

Egy 52 éves, villanyszerelő képzettségű férfi elvállalta egy hajmáskéri ház villamoshálózatának felújítását, és 2021 februárjában a munkát egy kollégája segítségével elkezdte.

Hanyag munkát végezhetttek és a szerelési munkák befejezését követően a család tízéves kislánya rövid időre egyedül maradt a fürdőszobában és fürdés közben az öntöttvas radiátorra akasztott, feszültség alá került fém polchoz érve, halálos áramütést szenvedett.

Az 52 éves villanyszerelő nem ismerte el a felelősségét, úgy véli, nem az ő hibája miatt vesztette életét a kislány. A villanyszerelő ügyvédje szerint nem történt szabálytalanság, ezért védencével villamosmérnöki szakértő bevonását kérték az ügyben, vagyis a per folytatódik. A következő bírósági tárgyalás várhatóan szeptemberben lesz – közölte a TV2 Tények című hírműsora.

Az ügyészség viszont felfüggesztett fogházbüntetést kért a villanyszerelővel szemben. Ezen felül a villanyszerelői szakmától határozott időre tilthatják el a férfit.

Utólag kiderült az is, hogy miután fordítva kötötték be a vezetéket, a ház régi hálózatának szabálytalanságai okán a ház fűtésrendszere és a gázvezeték is hálózati feszültség alá került. A jelentések szerint a felújítást irányító szakembernek ellenőriznie kellett volna az elvégzett munkát - emlékeztet a Budapestkörnyéke.hu.

Fotónk illusztráció.

Nyitókép: Pixabay