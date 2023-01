Kapával támadtak egy kutyasétáltató családra Budapesten

A vádirat szerint a vádlott 2022. március 27-én, este, a XVI. kerületi otthonában tartózkodott, amikor a sértett a családjával a háza előtt sétált el a kutyájukat. Ekkor a nyitott kertkapun keresztül a vádlott kutyája kifutott az utcára és a két állat egymásra morgott, ami miatt az elkövető indulatos lett, magához vett egy kapát, kiment az utcára és dühös felkiáltással meg akarta ütni a sértett kutyáját.

A kutyáját védve a sértett a kapa elé nyúlt, így az ütés nagyrészt a kezét érte, aminek következtében eltört a csuklója, de az állat is megsérült. A vádlott ezután közvetlenül a férfira támadt, a kapával kétszer fejen ütötte. A sértett a szem környékén is súlyosan megsérült, így a maradandó fogyatékosság bekövetkezésének a reális veszélye is fennállt, annak elmaradása a véletlennek volt köszönhető – olvasható az ugyeszseg.hu-n.

A bántalmazásnak az vetett véget, hogy a sértett felnőttkorú fia az édesapja védelmére kelt, a következő ütésnél az apja és a támadó közé állt, aminek során azonban őt is eltalálta a kapa nyele, ezért könnyebb sérülést szenvedett.

A Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség a 60 éves férfit maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés bűntett kísérletével és állatkínzás vétségével vádolja, és vele szemben felfüggesztett börtönbüntetést és pártfogó felügyeletet, valamint pénzbüntetést is indítványoz a vádiratban.

Nyitókép: ugyeszseg.hu