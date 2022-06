Öt rendőr is fegyelmit kapott az aszódi kettős gyilkosság miatt

Lezárult az a tényfeltáró vizsgálat, melyet Balogh János országos rendőrfőkapitány rendelt el az egész országot megrázó aszódi kettős gyilkossággal kapcsolatos rendőri mulasztások miatt – tudta meg a 24.hu az ORFK sajtóosztályától.

Mint ismeretes, az apa baltával végzett a 14 és 16 éves lányával a láthatás ideje alatt, majd a vérfürdő után öngyilkos akart lenni, és egy mozdonynak rohant. Az anya jelentette be a lányai eltűnését a rendőröknek, és azt is elmondta, hogy szerinte veszélyben vannak, de így is egy hét kellett ahhoz, hogy fény derüljön a brutális kettős gyilkosságra. A rendőrök kivonultak ugyan a házhoz, ám nem mentek be.

Öt rendőrrel szemben indítottak fegyelmi eljárást, amelyekben különböző mértékű – jelentős tárgyi súlyú ­– fenyítéseket szabtak ki. A vizsgálat megállapította, hogy a bizonyított szakmai mulasztások nem voltak befolyással a bűncselekmény végkifejletére, a gyermekek halálára – közölte az ORFK. A közlemény utóbbi mondata minden bizonnyal arra utal, hogy a két lány már halott volt akkor, amikor a rendőrök először kimentek a házhoz.

A hasonló esetek megelőzése érdekében a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes megosztotta a feltárt szakmai hiányosságokból levonható tapasztalatokat a különböző szolgálati ágaknál dolgozó szakemberekkel.

Az előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több emberen, védekezésre képtelen állapotukat kihasználva elkövetett emberöléssel gyanúsított férfi nem tett panaszt a kihallgatása során, de a kérdésekre nem válaszolt. A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a férfi letartóztatását, annak helyéül pedig az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki.

