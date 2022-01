„Kiváló” befektetéssel kecsegtette áldozatait, sokan bedőltek

A vádirat szerint a nagykőrösi férfi 2018 júliusa és 2021 januárja között Kecskeméten, Nagykőrösön, Szolnokon és a környező településeken felkereste az ismerőseit. Kedvező befektetési lehetőséget ajánlott nekik, ami abban állt, hogy külföldön jó áron gépjárművet fog vásárolni és behozatja Magyarországra. Itthon a forgalomba helyezés után magasabb áron fogja eladni az autókat, a nyereséget pedig a kölcsönkapott összegek visszaadásán kívül meg is osztja az ismerősökkel.

A vádlott ehhez különböző pénzösszegeket kért kölcsön rövid időre a sértettektől. A legkisebb kölcsön 500 000 forint, a legmagasabb pedig 12 millió forint volt. Valójában azonban szó sem volt befektetésekről: a vádlott el volt adósodva, és a kölcsönkapott összegeket a tartozásai kifizetésére fordította. A csaló már a kölcsönkérések időpontjában tudta, hogy nem fogja visszafizetni a kapott pénzösszegeket a becsapott ismerősöknek – írja közleményében a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.

A vádlott ezzel a módszerrel húsz sértettet károsított meg, akiknek összesen több mint 62 millió forint kárt okozott. A sértettek túlnyomó többsége kérte az okozott kár megtérítését.

Egy esetben a vádlott a kölcsön fedezeteként egy személyautót is felajánlott azzal, hogy ha nem fizet, a sértett másnap viheti a kocsit. Erről adásvételi szerződést is kötöttek. Valójában azonban a fedezetként „adott” autó nem volt a vádlott tulajdonában, így a valótlan szerződés is a sértett megtévesztését szolgálta.

A vádlott letartóztatásban van, őt a járási ügyészség 20 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja. Az ügyész végrehajtandó börtön és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, akinek a bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

