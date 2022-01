Csalásból származó milliókra próbálta rátenni a kezét

A nigériai állampolgárságú vádlott 2015. szeptember 16-án magyar állampolgár feleségével magyarországi bankszámlát nyitatott, ami fölött mindvégig a vádlott rendelkezett – olvasható a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleményében.

Ezt követően, 2015 októberében egy ismeretlen személy Argentínában, egy helyi cég sérelmére csalást valósított meg azzal, hogy a sértett által egy kínai cégtől vásárolt textiltermékek 16 338 790 forint összegű vételárát a vádlott felesége által megadott bankszámlára kérte átutalni. A sértett cég ennek megfelelően átutalta a pénzt a magyarországi bankszámlára, azonban a vádlott feleségének azt nem sikerült felvennie a bankszámláról, így a vádlott sem tudta megszerezni azt.

A sértett kára a sikertelen pénzfelvétel miatt megtérült.

A vádlottat elfogatóparancs alapján Ausztriában sikerült elfognia a nyomozó hatóságnak, majd őrizetbevételét követően a Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói pénzmosás bűntettének kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A főügyészség most emelt vádat az ügyben, és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Tatabányai Járásbíróság a vádlottal szemben börtönbüntetést szabjon ki és utasítsa őt ki Magyarország területéről. Az ügyészség ezen túlmenően indítványt tett arra is, hogy a bíróság a vádlott letartóztatását tartsa fenn, tekintettel arra, hogy vele szemben továbbra is fennáll a bűnismétlés veszélye.