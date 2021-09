Tűzharc után lekapcsolták az egyik legkeresettebb bűnözőt Montenegróban

A Blikk információi szerint a hazai hatóságok elől nyolc hónapja sikeresen menekülő, többszörösen büntetett előéletű G. Igor külföldön sem tagadta meg önmagát: ott is droggal próbált üzletelni, mielőtt a nyomozók rajtaütöttek. Az alvilágban csak „Találékony Igor” néven futó, pécsi lakhelyű férfi elfogásával egy napon a montenegrói rendőrök lekapcsoltak egy marihuána–szállítmányt, amelyet koronavírus elleni vakcina dobozába rejtettek el. A rendőrség vizsgálja, hogy pécsi férfinak köze lehet-e ehhez a bűncselekményhez.

G. Igor, ahogy korábban Magyarországon, úgy Montenegróban is próbált elmenekülni, ám most nem volt akkora szerencséje, tűzpárbaj után kattant a bilincs a csuklóján – teszi hozzá a bulvárlap. „Még nagyon friss ez a dolog, én is csak nemrégiben értesültem Igor elfogásáról. Remélem, hogy hamarosan tudok vele beszélni, és akkor tisztábban látok ebben az ügyben” – közölte a Blikkel az ügyvédje, Lichy József. Hírek szerint a férfit jelenleg kórházban ápolják.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szereplő férfit januárban már csaknem sikerült kézre keríteni, amikor egy a drogügylet kellős közepén csaptak le a bandájára. G. Igor picit távolabbról, egy X6-os BMW-ből figyelte az eseményeket, s amikor meglátta, hogy a hatóság emberei megérkeztek, azonnal kereket oldott. A rendőrök hatalmas erőkkel vették üldözőbe, de végül nem sikerült elkapniuk.

A Blikk hozzáteszi: azt még nem lehet tudni, hogy mostani elfogása után kiadják-e Magyarországnak, és ha igen, mikor fog ez megtörténni.

