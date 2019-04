Brutális ügy tárgyalása kezdődik csütörtökön Szigetváron. Mint a baranyai hírekkel foglalkozó Bama.hu írja, a vádirat szerint egy tönkrement házasság különös utótörténetéről van szó, a volt férj a vádlott; a vádirat szerint a férfi felesége albérletbe költözött közös gyermekükkel és egy korábbi házasságából származó gyermekével, de a férfi rendszeresen látogatta őket.

Az egyik ilyen alkalommal - amikor a gyermekek a nagyszülőknél voltak -, a férfi féltékenységből megütötte a nőt, majd hajánál fogva az ágyhoz húzta, miközben életveszélyesen megfenyegette. Felkapott egy 13 centis pengéjű kést is, amivel levágta a nőről a ruhát, hogy megerőszakolhassa - erre végül nem került sor, de a férj alaposan megverte a nőt, meg is vágta, sőt, a késsel az asszony haját is levágta.

A szörnyűség másnap folytatódott - olvasható a vádiratban -, a nő meztelen kiugrott az ablakon, és a közeli tó felé rohant, és bár nem tudott úszni, félelmében beleugrott. A férfi onnan is kirángatta, majd visszavitte a házba, ahol újra megverte. Miután mindketten aludtak egyet, a nő ébredt hamarabb, és a férfi telefonján segítséget kért. Az asszony dobhártyája az ütlegektől beszakadt, zúzódásokat is szenvedett, orra eltört.

