Betörő késelhette meg a rajongott filmsztárt

Őrizetbe vett az indiai rendőrség Mumbaiban egy férfit - egy feltételezett betörőt -, akit a bollywoodi filmsztár Szaif Ali Khán elleni késes támadással gyanúsítanak.

A támadás megrázta az ország filmes közösségét, és aggodalmakat keltett Mumbai biztonságát illetően, ahol sok bollywoodi filmszár lakik.

Khánt csütörtökön a otthonában érte a támadás, és nemcsak a filmszínész szenvedett súlyos sérüléseket, de egy női alkalmazottja is megsebesült. A színészt a testét ért szúrt sebek miatt meg kellett műteni, de orvosai szerint már túl van az életveszélyen, és a kórházat is elhagyhatta.

? Beware of Criminals and Terrorists from Bangladesh!



Mohammad Shariful Islam Shehzad, who attacked Bollywood actor Saif Ali Khan is for sure one of those millions of illegal Rohingya infiltrators or member of Al Qaeda-comnected terror outfits. pic.twitter.com/nJq5FaF46z