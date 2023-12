Videón, ahogy műtét közben többször is ököllel üti meg betegét egy orvos

Nyomozást indítottak a kínai hatóságok, mert egy orvos többször is megütötte ököllel a betegét, miközben műtötte – írta a BBC híradása alapján az RTL. Az esetről egy biztonsági kamera által készített felvétel is kikerült a kínai közösségi médiába.

Az incidens még 2019-ben történt, az intézményt üzemeltető vállalat felfüggesztette a sebészt és elbocsátotta a kórház vezérigazgatóját.

A felvételen az látható, ahogy az orvos legalább háromszor ököllel fejbe üti szemműtét közben a páciensét. A kórház által kiadott információk szerint a beteg egy 82 éves nő volt, akit helyi érzéstelenítéssel operáltak, de többször is megmozdította szemgolyóit.

Mivel a nő csak a helyi nyelvjárást beszélte, nem értette, ahogy a sebész mandarinul figyelmeztette. A műtőorvos rosszul reagált, "vészhelyzetben durván kezelte a beteget".



A műtét után a kórház bocsánatot kért és 500 jüanos (körülbelül 25 ezer forintos) kártérítést fizetett a beteg fia szerint, aki hozzátette, édesanyja elveszítette látását a bal szemére, bár nem egyértelmű, hogy ennek van-e köze az esetet.

Az ominózus felvétel itt tekinthető meg:

