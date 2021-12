Óriáspók zavarta meg a miniszter sajtótájékoztatóját - videó

Le kellett állítani a queenslandi egészségügyi miniszter koronavírus-sajtótájékoztatóját egy óriáspók miatt - írja a HVG.

Yvette D’Ath ausztrál egészségügyi miniszter igyekezett megőrizni higgadtságát, miközben azt kérdezte:

Ezután folytatta a sajtótájékoztatót.

A pók nem sérült meg.

.@YvetteDAth has been spooked by a spider at this morning's COVID-19 update in Brisbane. The Health Minister briefly stopped the press conference until the huntsman scurried away. https://t.co/VZ3A1cpmr5 #qldpol #COVID19 #7NEWS pic.twitter.com/YlKfB9mq3m