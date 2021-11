Új részletek a halott influenszer és vőlegénye ügyében

Brian Laundrie pisztolyt vitt magával eltűnésekor, erről a férfi családja is tudott. Az események miatti felfokozott hangulat miatt hallgattak erről a részletről, és nem beszélt róla a rendőrség sem, Steve Bertolino, Laundrie-ék ügyvédje szerint. Heteken át kutattak a 24 éves férfi után, akinek végül csak maradványait találták meg, az elvégzett vizsgálatok pedig megállapították, hogy halálának öngyilkosság volt az oka. A boncolás eredménye alapján fejbe lőtte magát.

A család ügyvédje a CNN szerint azt mondta el: szeptember 17-én, amikor a család bejelentette, hogy Laundrie eltűnt, az egyik pisztoly tokjában nem találták meg a fegyvert. A rendőrség és az FBI is ott volt, amikor a felfedezést tették - ekkor Laundrie-val kapcsolatban egyre nőtt a kérdések száma. Barátnőjével, Gabby Petitóval heteken át utazgattak furgonnal az Egyesült Államokban, az utolsó időszakban azokban több helyen is látták őket vitázni, sőt, egy szemtanú látta, hogy megütik egymást, ezért rendőrt is hívott a párra. Az akkor intézkedő rendőrök úgy döntöttek, Petito bántalmazhatja a férfit, és egyetlen éjszakára választották ketté a pár tagjait.

Később Laundrie hazatért menyasszonya autójával, Petitónak azonban nyoma veszett.

Ezután megtalálták a nő holttestét, aki a kórboncnok szerint fojtogatás általi halált halt. Vőlegényét sosem vádolták meg meggyilkolásával, de érdeklődésre okot adó személyként tartották nyilván, illetve a nő hitelkártyájával való visszaélés miatt viszont keresték.

Bertolino arra nem tudott választ adni, hogy a rendőrség miért nem beszélt az eltűnt fegyverről: ő a családdal egyértelműen azt tartotta jobbnak, ha nem ejtenek szót a tényről a nyilvánosság előtt.

"Képzeljük el, hogy az akkori hangulatban a közvélemény tudja, hogy Briannél fegyver van. Nem tudok arról beszélni, hogy a bűnüldöző szervek miért nem fedték fel az információt, de akkoriban beszéltünk róla, és azt hiszem, ők is úgy éreztek, ahogy én" - fogalmaz az ügyvéd. A CNN és a North Port-i rendőrség sem reagált egyelőre a hírre. Bertolino nem tudja, hogy Laundrie maradványainak október 20-i megtalálásakor a fegyver is ott volt-e a test mellett.

Az orvosszakértői hivatal megerősítette, hogy Laundrie öngyilkosságban halt meg, azonban azt is közölte, hogy

nem hozza nyilvánosságra a boncolási jelentést,

amíg a bűnüldözési vizsgálat le nem zárul - áll a hivatal közleményében. A Petito halálához vezető körülmények továbbra sem ismertek.

Ha segítségre van szüksége

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Nyitókép: Instagram