Elmondta a magyar Jóbarátok-rajongó, hogyan került be a különkiadásba

Azon túl, hogy a hatalmas felhajtás után nem maradtak csalódottak a rajongók a különkiadás után, külön érdekes egy magyar szereplő villanása a műsorban. A show-ba öt rajongót válogattak be, akik elmondhatták az érzéseiket és gondolataikat a népszerű sorozatról. A felvidéki Agg Attila a Lékai vár előtt vette fel videóját, és azoknak üzent, akik nem szeretik a Jóbarátokat: összeütötte a két öklét, ahogy annak idején Ross tette az egyik epizódban a középső ujjal történő mutatás helyett.

Agg Attila a hirado.hu-nak elmesélte: másfél éve keresték meg először a készítők, mert látták, hogy aktív tagja a legnépszerűbb Jóbarátok Facebook-csoportoknak és igazi „hardcore” rajongó. Több egyeztetés előzte meg a rövid videó elkészültét és nagyon örültek annak, hogy egy különleges helyszín, a Lévai vár előtt készül a felvétel.

via GIPHY

"Május 27-én reggel kaptam egy emailt a készítőktől, hogy benne leszek a műsorban és kérik, hogy ezt addig tartsam titokban, míg le nem adják az új Jóbarátokat. Ezt a kisvideót tavaly forgattam, nem került be teljes hosszában, de azt mondják az a pár másodperc amit láthattak a nézők igazán viccesre sikerült" - mondta a szerencsés férfi.

"Egy rajongónak hihetetlen élmény a Jóbarátok különkiadása. Megkönnyeztem, hogy 17 év után láthatom a főszereplőket. A sorozat óta nem voltak így hatan együtt még sehol. Persze volt, hogy a lányok elmentek Jimmy Kimmelhez, vagy Lisa Kudrow elénekelte Taylor Swifttel a Büdös macskát, de a mostani volt az igazi bomba. És az, hogy még én is szerepelhetek benne, sosem gondoltam! Nagyon jó érzés, hisz 20 éve szeretem a sorozatot" – mesélte Attila, aki még New Yorkba is ellátogatott a sorozat ikonikus helyszínére.