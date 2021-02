Éjjeliőrnek kényszerült állni a Fonográf legendás zenésze

A hetvenes és nyolcvanas évek aranykorszakának egyik ünnepelt, kiváló zenésze volt Németh Oszkár. A Fonográf és a Tolcsvay trió dobosaként sikert sikerre halmozott, ma már igazi legendának számít.

Ám hiába a rengeteg koncert, lemez, vagy az István, a király első felvételén való közreműködés, a muzsikus nem pihenhet hetven fölött sem.

Mindössze 60 ezer forintos nyugdíja szinte semmire sem elég,

így jelenleg a kétszeres nagypapa 24/48 órás váltásban biztonsági őrként dolgozik, hogy megéljen, sőt, hogy túléljen – fogalmaz a Blikk.

„A zenészélet mindig is kiszámíthatatlan volt. Előfordult már, hogy a muzsikálás mellett kellett vállalnom valami kisebb munkát, de most egyszerűen nincs már választásom. Ha nem lenne ez a járvány, akkor éppen egy új zenekarral próbálnánk valamit alkotni, de erre most nincs lehetőség, el kellett mennem dolgozni” – árulta el a lapnak Németh Oszkár, aki

még ebben a helyzetben sem vesztette el a humorát:

„Humán hotelmarketingmenedzser vagyok, bővebben éjjeliőr” – viccelődött a dobos, aki egy irodaházban teljesít szolgálatot.

Persze inkább zenélne, akár még Fonográf-koncerten is fellépne, hiszen mint mondta, az ikonikus zenekar nem oszlott fel, csak szünetelteti magát.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Mónus Márton