Rajzfilmhős lett Müller Cecília és Győrfi Pál – videó

A koronavírus szó szerint benne van a levegőben, s bár a védekezés alappillérei nem változtak, a szabályozással járó élethelyzetek igen. Ezekre reagált Vass Mónika és Tavaszi László, aki a 13 év felettieket megcélzó TomiFilmek YouTube csatornán tette közzé legújabb rajzfilmjét – írja a Ripost.

„Míg a tavasszal megjelent Tomi és a vírusban a vécépapír-felvásárlási láz, az otthon tanulás, az időseknek történő bevásárlás és Orbán Viktor bejelentése állt a középpontban, a mostani, második részben a szórakozóhelyek 23 órakor történő bezárása, a buszokon kötelező maszkviselés, a védőfelszereléseken nyerészkedő kereskedők, a tünetek és a koronavírus-tesztelés áll a középpontban” – mesélte a lapnak Vass Mónika, hozzátéve, hogy

óriási hajtóerőt jelentett számára, hogy a miniszterelnök után Müller Cecíliát és Győrfi Pált is megrajzolhatta.

A hozzászólásokból úgy tűnik, legalább akkora lelkesedéssel fogadják a nézők, mint amekkorával mi készítettük – árulta el Vass Mónika.

Az animációs kisfilmet Győrfi Pál is megtekintette már, és viccesen megállapította, hogy valóban jól rajzolták az alkotók a fülét. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a maszk több szereplőnél is csak a szájat takarja, holott az orrot is fednie kell.

Nyitókép: Tomi Filmek/YouTube