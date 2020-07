Friss hírek az eltűnt sztárról

A BBC News beszámolója szerint Rivera szerdán délután bérelte a csónakot. Kisfiát három órával később találták meg egyedül a csónakban. A gyerek a hatóságoknak elmondta, hogy édesanyja úszni ment, de nem tért vissza.

A helyi seriff hivatala kutatást indított, csütörtökön már búvárokkal is keresték a színésznőt, de egyelőre nem találták meg. A hivatal szóvivője szerint bűncselekményre utaló nyom nincs az ügyben,

Jelenleg több mint 80 szakképzett kutató keresi a színésznőt, helikopterrel, csónakokkal és a szárazföldön is. "Az a cél, hogy megtaláljuk Riverát, és át tudjuk adni a családjának, elbúcsúzhassanak tőle és meggyászolhassák" - mondta a szóvivő.

A színésznő, aki elvált férjével közösen gyakorolja a gyermek felügyeleti jogait, kedden a Twitteren posztolt közös képet a gyermekével "csak mi ketten" képaláírással.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B