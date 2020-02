Drámai részletek a kecskeméti kettős tragédiáról

Mint arról az Infostart is beszámolt, két kislány halt meg vasárnap Kecskeméten, amikor egy vonat ütközött egy autóval a síneken. A kocsit a gyerekek nagymamája vezette, aki súlyosan megsérült, azóta is kórházban kezelik.

A nő lelkileg teljesen összetört, képtelen felfogni, hogy unokái nincsenek többé. Fia, a lányok édesapja már meglátogatta őt a kórházban.

"Eltört és zúzódtak a bordái, megsérült a lába, de a fizikai fájdalmai eltörpülnek a lelki gyötrelmek mellett"

– mondta a Borsnak az apa.

A férfi nem beszélt az édesanyjával a baleset részleteiről.

"Még nem tudjuk, mi történt, de bárki legyen a hibás, ő az édesanyám.

Velünk élt, ide várjuk haza is, ahogy kiengedik" – jelentette ki.

A férfi nem tud aludni, folyamatosan az a szörnyű nap jár a fejében. Felidézte, hogy a nagymama a boltba indult egyedül, és a kislányok kérték, hogy vele mehessenek. Amikor már egy óra múlva sem értek vissza, aggódni kezdett, fia motorjával kiment a bekötőútra, ahol meglátta a mentőket és a szétszakított kocsit.

"Eldobtam a motort, és összeroskadtam" – sírt Róbert.

A nő a közelmúltban újíttatta meg a jogosítványát, de fia szerint mindig megbízhatóan vezetett.

"Mi is a jegyzőkönyvre várunk, de többen mondták, hogy a fényjelzés nem volt megbízható. Ez majd kiderül a vizsgálatokból. Nem szeretném, ha az édesanyámnak esetleg a börtönnel is szembe kellene néznie. Most a többi gyermekemben találok kapaszkodót. Ha ők nem lennének, nem is tudom, mit kezdenék magammal" - tette hozzá a gyászoló férfi.

Nyitókép: MTI/Donka Ferenc