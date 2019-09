Vasárnap este már evett is, javulás látszott az állapotában, így mindannyian elkezdtünk bizakodni, de aztán döbbenten fogadtuk a hírt, hogy éjszaka örökre elaludt – nyilatkozta a Blikknek a Piramis basszusgitárosa, Vörös Gábor.

Gallai Péter régóta betegeskedett, alkoholproblémájáról korábban ő maga is beszélt. Néhány évvel ezelőtt hasnyálmirigy-gyulladást kapott, ekkor megjárta az elvonót is - írja a bulvárlap. Betegsége egy éve már a zenéléstől is elragadta Gallai Pétert.

Mint arról az Infostart is beszámolt, az utolsó napjait kórházban töltve, álmában hunyt el a Piramis legendás billentyűse. Gallai Péter 65 évet élt. Barátnőjével épp színházban volt, amikor hirtelen rosszul lett, erős fájdalmat érzett a hasában. Azonnal mentőt hívtak hozzá, majd kórházba szállították a zenészt.