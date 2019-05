Megvédte a Barcát Shakira

Köszönjük, Barca - kezdi levelét a kolumbiai énekesnő, aki arról írt üzenetében a sokkoló keddi vereség után, milyen sok boldogságot adott a csapat ebben a szezonban: a Barcelona bajnok lett, legyőzte a Real Madridot és kupadöntőbe is jutottak.

A latin zene Grammy-díjas szupersztárja arra is felhívja a figyelmet, hogy a bukásokból is tanulhat az ember, és mindenki láthatja, a Barca focistái is emberek.

Az énekesnő, aki a Barcelona-sztár Gerard Piqué élettársa arra is emlékeztet, mennyi kitartást követel ez az élet nem csak a játékosoktól, de családtagjaiktól is, hiszen minden egyes nap fel kell kelni, és keményen dolgozni kell. A játékosok mellett álló családtagok, feleségek, barátnők és gyerekek „sok erőt, kitartást küldenek az FC Barcelonának” – írta Shakira.

Ki kell mondani, készen állunk a visszavágásra, mert a futballban mindig van lehetőség erre. Ölelést küldök mindenkinek ezen a komor napon, de mindenekelőtt, köszönöm még egyszer – zárta üzenetét a popsztár.

Nyitókép: MTI/EPA/Andreu Dalmau