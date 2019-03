Csodával határos módon találtak meg két eltűnt kislányt

William Honsal, a Humboldt megyei rendőrfőnök szerint a nyolcéves Leia Carricóra és ötéves húgára, Caroline-ra a benbowi otthonuktól nagyjából 2,3 kilométerre, egy fás területen találtak rá vasárnap. A kislányok péntek délután tűntek el, miután az édesanyjuk azt mondta nekik, hogy nem mehetnek el sétálni.

A mindössze néhány túlélő-felszereléssel útnak indult gyerekek kiszáradva és átfázva, de ettől eltekintve "épen és egészségesen", sérülések nélkül kerültek elő, ami részben annak köszönhető, hogy mindketten részt vettek egy helyi túlélő kiképzésen.

"Ez egy igazi csoda! Elképesztő, hogy a gyerekek 44 órát túléltek ezen a vad vidéken" - mondta a rendőrfőnök.

A rendőrség közzétett egy képet az egyik kislányról, amint rózsaszín gumicsizmát, piszkos farmert, hosszú rózsaszín pólót és gyapjúsapkát viselve álldogál, egy térdelő tűzoltó pedig beszél hozzá.

#searchandrescue #update Leia and Caroline were found approximately 1.4 miles south of their residence near Richardson's Grove. Here's a first look from the scene where first responders located the girls.

Press release with more information as soon as possible today. pic.twitter.com/k2bUTQOtrt