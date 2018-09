Rekordot döntött a világ legnagyobb repülője - videóval

Leszállás nélkül tette meg a légi utat hétfőn az An-225 "Mrija" (Álom) elnevezésű ukrán óriás szállító repülőgép Ukrajnából az Egyesült Államok csendes-óceáni partvidékéig, új távolsági rekordot felállítva - adta hírül az UNIAN ukrán hírügynökség Vitalij Trubnyikov pilóta a Facebookon közzétett beszámolója alapján.

A repülőgép a Kijev melletti Hosztomelből szállt fel és Oakland nemzetközi repülőterén landolt. A 9800 kilométeres utat 13 óra alatt tette meg leszállás nélkül. A pilóta szavai szerint onnan a gép tovább folytatja útját Hawaii-ba és Guam szigetére.

Július végén az Antonov vállalat egy másik rekordról számolt be, amit a szállítógéppel állítottak fel. Akkor az egymást követő járatszámok rekordját döntötték meg az AN-225-ös üzemeltetésének történelmében: egymás után 12 fordulattal, 12 darab 160 tonnás hőerőmű-generátort szállított le a gép Chiléből Bolíviába a Hansa Meyer Global Transport GmbH and Co vállalt megbízásából.

A gigász Az An-225 "Mrija" szállító repülőgépet az 1980-as évek második felében fejlesztették ki a kijevi Antonov tervezőirodában. 640 tonnás maximális felszálló tömegével jelenleg a világ legnehezebb repülőgépe, amely maximálisan 250 tonna hasznos teher szállítására képes. Fizikai méreteit tekintve ugyancsak a legnagyobb repülőgép a világon. Jelenleg egyetlen üzemelő példánya van.

Nyitókép: YouTube / wcolby