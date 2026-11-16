Csökken a lakáspiaci forgalom

Ismertették: az első fél évben 64 ezer eladást regisztráltak, amelyből 59,1 ezer volt a használt lakások száma, és 4,9 ezer az újaké.

Ebből az első negyedévben az eddig regisztrált 34,7 ezer eladás 5,2 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakától. Az adatok beérkezése még nem fejeződött be, így az adatok teljes beérkezése után az első negyedévi lakáspiaci forgalom megközelítheti az egy évvel korábbi 36,6 ezres szintet.

A második negyedévre eddig 29,3 ezer eladást rögzítettek, ez az érték várhatóan az összes adat beérkezése után is elmarad majd a megelőző év azonos időszakitól, a KSH becslése szerint mintegy tizedével.

Tavaly egész évben 15 százalékkal nőtt a lakáspiaci forgalom a 2024. évihez képest. A háztartások által megvásárolt lakások száma elérte a 150 ezret, és ebből mintegy 10 ezer új építésű volt.

A KSH közölte, hogy hasonló folyamatok jellemezték a lakásárak alakulását: a 2025. évi kiugrás után lassult, majd megállt az árak növekedése. 2025 harmadik negyedévében kiemelkedően, éves összehasonlításban 24 százalékkal nőttek a lakásárak. Az Otthon Start Program indulásához köthető kiugrás után az árak emelkedése fokozatosan lassult, és az összevont nominális lakáspiaci árindex 2026 II. negyedévében már csak 11 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezzel párhuzamosan a reál-áremelkedés 19 százalékról 8,5 százalékra csökkent.

Negyedéves összevetésben pedig már mérséklődtek is a lakásárak 2026 II. negyedévében: nominálisan 1,4 százalékkal, reálértelemben 2,0 százalékkal lettek alacsonyabbak az előző negyedévihez képest.

A nominális árak 6,7 százalék, a reál-lakásárak 4,9 százalékkal haladták meg 2026 II. negyedévében a 2025. évi bázist.

Az Európai Unió 27 tagállamának II. negyedévi, összesített nominális lakáspiaci árindexe 4,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit.

A KSH közölte, hogy a végleges adatok alapján 2025-ben a lakáspiaci forgalom 6591 milliárd forint volt, 36 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A jelentős növekedéshez hasonló mértékben járult hozzá mindkét tényező: a forgalom 44 százalékos bővülése és az 56 százalékkal emelkedő árszínvonal.

A budapesti lakások adásvétele 2541 milliárd forint értékben zajlott, amely a teljes piaci forgalom 39 százalékát tette ki. A közép-magyarországi nagyrégió 53 százalékkal, a Dunántúl 26 százalékkal, az Alföld és Észak nagyrégió pedig 21 százalékkal részesedett az összforgalomból.

Az év során 162 milliárd forint értékben folyósítottak hiteleket a pénzintézetek új lakások vásárlására, ez a 852 milliárd forintot kitevő újlakás-piac forgalmának 19 százalékát fedezte. A használt lakások vásárlására összesen 1502 milliárd forint hitelt nyújtottak, ami az 5739 milliárd forintot kitevő használtlakás-forgalom 26 százalékát tette ki – közölte a KSH.