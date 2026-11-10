A vártnál nagyobb lett a drágulás – a nap hírei

Októberben a vártnál nagyobb, 2 százalékos volt az infláció az egy évvel korábbihoz képest. Április óta most volt a legnagyobb az éves drágulás üteme. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint szeptemberhez képest a fogyasztói árak 0,4 százalékkal növekedtek, ugyanakkor az élelmiszerek ára 1,1 százalékkal mérséklődött. Az üzemanyagok ára 11,3 százalékkal emelkedett egy év alatt, egy hónap alatt 3 százalékkal. Kármán András pénzügyminiszter szerint az idei éves átlagos inflációra vonatkozó előrejelzésük érdemben nem változik. A Fidesz a védett ár ismételt bevezetését sürgette az emelkedő üzemanyagárak miatt.

Nem született megállapodás a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán. A megbeszélésen az eddigi százalékos emelés helyett fix összegű minimálbérről és garantált bérminimumról kezdtek tárgyalni, de ennek összegét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke megerősítette, hogy közeledtek a nézőpontok, a szakszervezeti és a munkáltatói oldal is elmozdult korábbi álláspontjáról.

Magyarország konstruktív partner lesz az uniós költségvetés tárgyalásánál, de nem enged a nemzeti érdekeiből – jelentette ki a miniszterelnök Berlinben. Magyar Péter a német kancellárral közös sajtótájékoztatóján elfogadhatatlannak nevezte, hogy a jelenlegi javaslat alapján Magyarország lenne az egyik legnagyobb nettó befizető lenne. Magyarország szempontjából kiemelten fontosnak nevezte, hogy az agrár- és kohéziós források finanszírozása érdemben ne csökkenjen.

A Fidesz támogatja a szlovák és a cseh miniszterelnök fellépését a német kancellár, Ukrajna támogatása érdekében írt levelével szemben. A Fidesz-frakcióvezetője Friedrich Merz zsarolásának nevezte a felhívást. Bóka János felidézte, hogy az előző, 2025-ben elfogadott 90 milliárd eurós uniós kötelezettség alól Orbán Viktor fellépésének köszönhetően Csehország és Szlovákia mellett Magyarország is mentesült.

Nyolc stratégiai jelentőségű hálózatfejlesztési beruházás kezdődik összesen mintegy 117,5 milliárd forint értékben a Mavir által aláírt európai uniós finanszírozási szerződés keretében. A projekt célja a magyarországi villamosenergia-rendszer kapacitásának bővítése, üzembiztonságának növelése és a megújuló energiaforrások hatékonyabb integrációja.

Megkezdte a Magyar Posta az iskolakezdési támogatás második részletének kézbesítését a jogosult gyermekek családjai számára. A támogatás második, 50 ezer részlete ezúttal iskolakezdési utalvány formájában érkezik a csaknem 417 ezer jogosult részére.

Csúszik a paksi védekezésben részt vevő vízügyi dolgozóknak ígért juttatás kifizetése – írja a Telex. A miniszterelnök szeptemberben azt ígérte, hogy az elismerést október 23-án fogják átadni a paksi védekezésben és a fenékküszöb építésében részt vevő belügyeseknek, rendőröknek, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a paksi atomerőmű és a Műszaki Egyetem munkatársainak. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint megkapják az érintett vízügyi dolgozók az egyhavi illetményüket.

Az ügyészség indítványozta az embercsempészési ügy gyanúsítottjainak letartóztatását. A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség emlékeztetett, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda négy személyt vett őrizetbe és hallgatott ki gyanúsítottként az ügyben hétfőn, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett embercsempészés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. A gyanúsítottak egyike Orbán Áron, Orbán Viktor volt miniszterelnök testvére.

A legfőbbügyész-helyettes kezdeményezésére előzetes fegyelmi eljárást indított a Budapesti Ügyvédi Kamara Horváth Lóránt, Fürcht Pál volt főügyész védője ellen. A bejelentés szerint az ügyvéd nyilatkozatai megingatják az ügyészi szervezetbe vetett közbizalmat, rombolják az ügyészség tekintélyét, és veszélyeztetik a büntetőeljárások eredményes lefolytatását. Horváth Lóránt példátlannak nevezte a Legfőbb Ügyészség bejelentését.

Január elsejétől indulhat el a regionális BKK – közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely felidézte: a főváros és az állam fele-fele arányú finanszírozásával, egységes rendszerként indul el a rendszer, amely Budapest és az agglomeráció közlekedését hangolja össze. A tervek szerint meghosszabbítják a 133E busz vonalát, így egészen Érdig közlekedik majd.

Humanitárius ügyekről és biztonsági garanciákról egyeztetettek Abu-Dzabiban az ukrajnai rendezésről szóló háromoldalú tárgyalások első fordulóján – közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij elmondta, hogy fogolycseréről, valamint az Ukrajnából Oroszországba hurcolt gyerekek hazaszállításáról is egyeztettek.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a Reutersnak adott párizsi interjújában azt mondta, hogy Ukrajna készen áll tárgyalni egy tűzszünetről, ami a fekete-tengeri hajózásra és az energetikai infrastruktúrára terjedne ki. Az erre vonatkozó ukrán javaslatokat megküldték az orosz félnek olyan közvetítőkön keresztül, mint Törökország, Egyiptom és India.

Az amerikai külügyminiszter szerint nincs szükség újabb támadásokra Irán ellen. Marc Rubio a párizsi G7 csúcson arról beszélt, hogy az amerikai gazdasági nyomásgyakorlás és tengeri blokád annyira jól működik, hogy Donald Trump elnöknek nem kell nagyobb harci műveleteket elrendelnie Iránnal szemben

Bulgáriában 12-en meghaltak és csaknem 50-en megsérültek a sűrű ködben történt tömegbalesetben a Trákia autópályán. Összesen 70 gépjármű – zömében teherautó – érintett a szerencsétlenségben a Szófiát és Burgaszt összekötő, kétszer háromsávos A1-es autópálya mindkét oldalán.