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Fürcht Pál korábbi fõügyész (j) meghallgatásán a végrehajtási visszaéléseket feltáró országgyûlési vizsgálóbizottság ülésén az Országházban 2026. október 21-én. Mellette jogi képviselõje, Horvát Lóránt ügyvéd.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Fegyelmi eljárás indult Fürcht Pál ügyvédje ellen

Infostart / MTI

A Budapesti Ügyvédi Kamara előzetes fegyelmi eljárást indított a Fürcht Pált, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) júniusban lemondott vezetőjét is képviselő Horváth Lóránt ügyvéd ellen. Ezt az ügyvéd közölte.

Horváth Lóránt MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy az eljárást a Legfőbb Ügyészség bejelentésére „ügyvédhez méltatlan tartalmú nyilatkozatok, valamint összeférhetetlen ügyvállalás” miatt indították meg.

Mint írta, október 5-én Lajtár István, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes képviseletében a kabinetfőnöke fegyelmi bejelentést tett a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökénél, Tóth M. Gábornál, amelyben azt írta, hogy Horváth Lóránt nyilatkozatai „megingatják az ügyészi szervezetbe vetett közbizalmat, rombolják az ügyészség tekintélyét, és nem utolsósorban veszélyeztetik a büntetőeljárások eredményes lefolytatását.”

Emellett a Legfőbb Ügyészség és az ügyészi szervezet lejáratása érdekében folytatott eljárásban „az ügyvéd a sértettek érdekeivel ellentétes magatartást tanúsított”.

Állításuk szerint Horváth Lóránt júniustól jelenleg is tartó, elhúzódó, szisztematikus jogi és kommunikációs támadást folytat a Legfőbb Ügyészség ellen – írta közleményében az ügyvéd.

Horváth Lóránt példátlannak nevezte a Legfőbb Ügyészség lépését, mivel „gyakorló ügyvédet ügyfelei képviseletében eljárva hasonló ügyészségi támadás korábban nem ért”.

Mint írta, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöki posztjáért három jelölt indul: rajta kívül Tóth M. Gábor jelenlegi elnök és Gerő Tamás. A választás pénteken lesz.

Értékelése szerint a Budapesti Ügyvédi Kamara eljárása igazodhatott a Legfőbb Ügyészség Fürcht Pál ellen indított fegyelmi eljárásokhoz.

Lajtár István október közepén felfüggesztette ügyészi állásából Fürcht Pált, aki júniusban mondott le a KNYF vezetői posztjáról. Döntését elsődlegesen az úgynevezett aranykonvoj ügyben a közte és a KNYF nyomozásának felügyeletét ellátó Legfőbb Ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti nézetkülönbségekkel indokolta.

Fürcht Pál ellen azóta két fegyelmei eljárás is indult.

Nyitókép: Fürcht Pál korábbi fõügyész (j) meghallgatásán a végrehajtási visszaéléseket feltáró országgyûlési vizsgálóbizottság ülésén az Országházban 2026. október 21-én. Mellette jogi képviselõje, Horvát Lóránt ügyvéd.

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Kezdőlap    Belföld    Fegyelmi eljárás indult Fürcht Pál ügyvédje ellen

fegyelmi eljárás

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