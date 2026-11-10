Emelkedik az infláció, megszólalt a pénzügyminiszter

Az éves infláció októberben 2 százalékos volt Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint.

Kármán András pénzügyminiszter Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy az infláció alakulását elsősorban az üzemanyagárak változása befolyásolta. Hozzátette, hogy az idei éves átlagos inflációra vonatkozó előrejelzésük érdemben nem változik.

A tárcavezető szerint a nemzetközi üzemanyagárak alakulását továbbra is olyan, Magyarországtól független tényezők határozzák meg, mint az ukrajnai háború és a Hormuzi-szoros átjárhatatlansága. Kiemelte, hogy az üzemanyagok ára egyetlen hónap alatt 3 százalékkal emelkedett, ami önmagában 0,2 százalékponttal növelte a havi fogyasztóiár-indexet.

A pénzügyminiszter ugyanakkor kedvező folyamatokra is felhívta a figyelmet. Mint írta, a tavalyi év azonos időszakához képest a háztartási energia ára 4,3 százalékkal, az élelmiszereké pedig 1,1 százalékkal csökkent. Kármán András szerint ezek a változások hozzájárulnak az infláció mérséklődéséhez.

A tárcavezető uniós összehasonlításban is kedvezőnek nevezte a magyar adatokat.

Bejegyzése szerint június és október között az euróövezetben négyszer akkora mértékben emelkedett az inflációs ráta, mint Magyarországon.

Kármán András hangsúlyozta, hogy a kormány célja továbbra is a stabil és fenntartható gazdasági alapok megteremtése, amelyek biztosíthatják Magyarország gazdasági növekedését.