Jelentős változást tervez az egészségügyi miniszter, a NEAK is átalakulhat

Olyan értékalapú, betegközpontú és az egészségügyi szolgáltatókkal partnerségben működő egészségbiztosítási pénztárra van szükség, amely nem csupán az ellátások finanszírozását végzi, hanem az egészségügyi rendszer alakításában is aktívan részt vesz – közölte Hegedűs Zsolt.

Azt írta, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) előtt álló feladatokról szóló pénteki egyeztetésein szó volt a várólisták csökkentését célzó programról, a szükséges részletszabályozásokról, valamint az egészségbiztosító átalakításáról és jövőbeni szerepéről.

A tárcavezető szerint egy korszerű egészségbiztosítónak képviselnie kell a betegek érdekeit, és be kell vonnia a betegszervezeteket a döntéshozatalba. Emellett az egészségügyi technológiák értékelése alapján kell döntenie az új terápiák és eljárások befogadásáról, valamint partnerként kell együttműködnie az egészségügyi szolgáltatókkal.

Hozzátette, a finanszírozásban a betegek egészségi állapotának tényleges javulását, az ellátás minőségét és a betegek számára teremtett értéket kell előtérbe helyezni.

A miniszter hangsúlyozta, olyan egészségbiztosítás kialakítása a célja, amely nemcsak finanszírozza az ellátást, hanem aktívan hozzájárul ahhoz is, hogy a betegek jobb, gyorsabb és eredményesebb ellátáshoz jussanak.