Jóval lassabban nőtt a magyar gazdaság a harmadik negyedévben a vártnál – a nap hírei

A vártnál jóval lassabban nőtt a gazdaság a harmadik negyedévben: a GDP mindössze 0,1 százalékkal haladta meg az előző három hónap teljesítményét – közölte a KSH. Éves összevetésben 1,5 százalékos volt a növekedés, ami szintén elmaradt az elemzői várakozásoktól. Elsősorban az ipar és a szolgáltatások teljesítménye segítette a bővülést, a mezőgazdaság viszont jelentősen visszafogta a gazdaságot, részben a nyári aszály miatt. Az iparban főként az export élénkült.

Teljes kapacitással újraindította a tavaly októberi tűzesetben súlyosan megrongálódott nyersolaj-desztilláló üzemét a Dunai Finomítóban a Mol. A helyreállítás csaknem 18 milliárd forintba került és nem járt kapacitásbővítéssel, az AV3 az eredeti technológiai teljesítményével tért vissza a termelésbe.

Áprilistól venné vissza az állam az autópályák üzemeltetését – derül ki a közlekedési miniszter videójából. Vitézy Dávid megerősítette, hogy a kormány döntött a koncessziós szerződés felbontásáról, és már zajlanak az egyeztetések a jelenlegi üzemeltetővel, a Mészáros Lőrinc és Szijj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

Öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság első fokon Boldog Istvánt. Az indokolás szerint törvénytelen visszaosztási rendszer működött a politikus Jász-Nagykun-Szolnok megyei választókerületében. Az ítélet szerint a Fidesz korábbi országgyűlési képviselője leghamarabb a büntetés kétharmadának letöltése után szabadulhat. Öt évre eltiltották a közügyektől, pénzbüntetést kapott, valamint 6,6 millió forint vagyonelkobzást rendelt el a bíróság. Boldog István fellebbezni fog a döntés ellen.

Letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő bizalmasát, aki pénzfutárként segíthetett korrupciós pénzek átvételében és szállításában - közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A letartóztatottat bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével gyanúsítják. A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő 11 milliárd forintos vesztegetési ügyben folytat nyomozást.

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Déli Körvasút második ütemének ügyében – közölte a hatóság a Telex megkeresésére. A NAV tájékoztatása szerint a Bűnügyi Főigazgatóság október 19-én indította meg a nyomozást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium feljelentése alapján, az eljárás a Ferencváros–Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái tárgyában folyik.

Jóváhagyta a Fővárosi Közgyűlés a Budapesti Közlekedési Központ regionális közlekedésszervezővé átalakítását. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán, még október elején döntöttek arról, hogy az állam tulajdonában álló Országos Közlekedési Központ 50 százalékos részesedést szerez a BKK-ban.

Magyarország és Egyiptom erősítené gazdasági együttműködését – mondta a miniszterelnök az egyiptomi elnökkel folytatott budapesti tárgyalás után. Magyar Péter a kétoldalú kereskedelem bővítésére számít, és az energetika, a gyógyszeripar, a kutatás, és az oktatás területén is új együttműködési lehetőségeket látnak. Abdel-Fattáh esz-Szíszi elnök egyiptomi látogatásra hívta Magyar Pétert és Baka András köztársasági elnököt a diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulója alkalmából.

Aleksandar Vucic ügyészségi meghallgatását sürgetik az újvidéki vasútállomás előtetőjének leszakadását vizsgáló független szakértők. A Szerbiai Ügyészek Egyesülete elnöke ugyanakkor azt hangsúlyozta: az ügyészeknek politikai nyomás nélkül kell dolgozniuk, az eljárásoknak pedig törvényen kell alapulniuk. A volt szerb köztársasági elnök korábban azt mondta: az összeomlást szakmai hibák okozták, az esetleges korrupciónak nem volt köze az előtető leszakadásához.

Ukrán küldöttség érkezett az orosz megszállás alatt álló Oleski városába Herszon megyébe, ahol megkezdődött a lakosok evakuálása ukrán ellenőrzésű területre és a humanitárius segélyek kiosztása. A térségben továbbra is érvényben van a tűzszünet.

Spanyolországban már 70 eltűntről kaptak bejelentést az urdai vonatszerencsétlenség után a hatóságok. Kasztília-La Mancha tartomány elnöke a mentést koordináló testület toledói ülése után azt mondta: a teljes holttestek mellett számos emberi maradványt is összegyűjtöttek a baleset helyszínén. Így az azonosított halálos áldozatok száma is emelkedhet. A regionális vezető hangsúlyozta: a megerősített halálos áldozatok száma továbbra is 69.

Több mint 60 városban tüntetnek a megélhetési nehézségek és a háború miatt Olaszországban, országos sztrájkot tartanak és összecsapások is kirobbantak. Rómát teljesen megbénította a szakszervezet és a diákok több tízezres és több különböző útvonalon haladó menete: kisebb csoportok sátrakat vertek fel a Colosseum közelében. Milánóban a tüntetők elfoglalták a gyorsforgalmi út egy szakaszát. A demonstrálók Torinóban összecsaptak a rendőrökkel.

Levélszavazatot adott le XIV. Leó pápa az amerikai félidős választásokon. A chicagói agglomerációhoz tartozó Will megye választási hivatala már korábban megerősítette, hogy a pápa október 3-án szavazólapot igényelte. A nyilvántartásban polgári nevén, Robert Francis Prevostként szerepel. A katolikus egyház kétezer éves történetében először fordulhatott elő, hogy egy hivatalban lévő pápa részt vett egy világi választáson.